В Одесской области аграрии протестуют против земельной реформы

Так, в Одесской области аграрии перекрыли дорогу возле КПП "Кучурган" на границе с Молдавией, они пропускают по пять машин раз в полчаса. Также аграрии перекрыли дорогу в Виннице, на месте дежурят правоохранители. Кроме того, они анонсировали акцию протеста в пятницу в Ровенской области.

Акции против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель проходят по Украине со вторника. Во вторник в Киеве между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.