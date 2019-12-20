Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T10:51+0300
https://ria.ru/20191220/1562623128.html
В Одесской области аграрии протестуют против земельной реформы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/48/1562624812_0:0:750:423_1036x0_80_0_0_e12a2f2f59d76ea9c267f0f0484913a0.jpg
РИА Новости

В Одесской области аграрии протестуют против земельной реформы

10:05 20.12.2019 (обновлено: 10:51 20.12.2019)
372
© Фото : ДумскаяАграрии перекрыли дороги в Одесской области
Аграрии перекрыли дороги в Одесской области
© Фото : Думская
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Аграрии перекрыли дороги в Одесской области и Виннице, они протестуют против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, трансляцию ведет телеканал "НАШ".
Так, в Одесской области аграрии перекрыли дорогу возле КПП "Кучурган" на границе с Молдавией, они пропускают по пять машин раз в полчаса. Также аграрии перекрыли дорогу в Виннице, на месте дежурят правоохранители. Кроме того, они анонсировали акцию протеста в пятницу в Ровенской области.
Статуя Фемиды в суде
Вчера, 15:52
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
Акции против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель проходят по Украине со вторника. Во вторник в Киеве между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
14 ноября, 01:20
Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
630110
Обсудить 0
Одесская областьВинницаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Запорожская АЭС
Третий энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
В СФ заявили о готовности восстановить диалог с британским парламентом
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
В Чечне сообщили о визите главы ПНС Ливии
В Грозном при пожаре в приюте сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак
В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте
Министр экономики Японии Хироси Кадзияма
Министр экономики Японии намерен посетить Россию в ближайшее время
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
Врач
Сотрудников московского онкоцентра №1 трудоустроят в больницу №24
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве
Защита Котова оспорила в КС статью, по которой он был осужден
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки
Токио, Япония
Япония выступила за развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией
Поезд на железнодорожном вокзале в Донецке
В Киеве пока не планируют возобновлять ж/д сообщение с Донбассом
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
Вид на Ростов-на Дону
Стали известны детали дела главы пресс-службы ростовской администрации
Газораспределительная станция
В Киеве оценили итоги переговоров по газу с Россией
Вид на город Анкара
В МИД Турции оценили последствия введения санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния