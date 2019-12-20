В Одесской области аграрии протестуют против земельной реформы

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Аграрии перекрыли дороги в Одесской области и Виннице, они протестуют против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, трансляцию ведет телеканал "НАШ".
Так, в Одесской области аграрии перекрыли дорогу возле КПП "Кучурган" на границе с Молдавией, они пропускают по пять машин раз в полчаса. Также аграрии перекрыли дорогу в Виннице, на месте дежурят правоохранители. Кроме того, они анонсировали акцию протеста в пятницу в Ровенской области.
Акции против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель проходят по Украине со вторника. Во вторник в Киеве между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.