В Чечне сообщили о визите главы ПНС Ливии

"Состоялся телефонный разговор главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии. Разговор состоялся по просьбе ливийской стороны, которая проявила инициативу с учётом авторитета и влияния Рамзана Ахматовича на международной арене, в частности, в арабских мусульманских государствах", - сказал Деньгов.

"Борьбе с терроризмом глава ПНС уделяет особое внимание. И намерен в дальнейшем продолжить обсуждение этих вопросов с Рамзаном Кадыровым. Господин Саррадж также заявил о своем желании посетить с визитом Чечню, республику СКФО России", - подчеркнул Деньгов.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.