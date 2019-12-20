Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T10:05+0300
https://ria.ru/20191220/1562623089.html
В Чечне сообщили о визите главы ПНС Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/149842/86/1498428649_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_7e5f35cf4df602b5670e2bb6487c2ee3.jpg
РИА Новости

В Чечне сообщили о визите главы ПНС Ливии

10:05 20.12.2019
1230
© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсудил ситуацию в Ливии, заявил о желании перенять опыт республики в борьбе с терроризмом и урегулировании конфликтов, а также о своём визите в Чечню, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, помощник главы Чеченской Республики Лев Деньгов.

"Состоялся телефонный разговор главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии. Разговор состоялся по просьбе ливийской стороны, которая проявила инициативу с учётом авторитета и влияния Рамзана Ахматовича на международной арене, в частности, в арабских мусульманских государствах", - сказал Деньгов.

По его словам, "в ходе беседы обсуждалась возможность передачи опыта по урегулированию конфликтов и борьбе с терроризмом".
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
24 октября, 13:18Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
"Господин Саррадж выразил желание сотрудничать с Россией и непосредственно с Чеченской Республикой по вопросам противодействия запрещённой в РФ ИГИЛ*. Ливийская сторона подтвердила свое намерение бороться с представителями экстремистских группировок", - отметил руководитель российской контактной группы.
"Борьбе с терроризмом глава ПНС уделяет особое внимание. И намерен в дальнейшем продолжить обсуждение этих вопросов с Рамзаном Кадыровым. Господин Саррадж также заявил о своем желании посетить с визитом Чечню, республику СКФО России", - подчеркнул Деньгов.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 14:38Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
203017
Обсудить 0
Лев ДеньговВойна в СирииХалифа ХафтарИсламское государствоМуаммар КаддафиРамзан КадыровМоскваЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния