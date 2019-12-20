Министр экономики Японии намерен посетить Россию в ближайшее время

"В японо-российском экономическом сотрудничестве, начиная с плана сотрудничества из восьми пунктов, двигателем прогресса стало тесное взаимодействие на министерском уровне. Я хотел бы сохранить эту хорошую тенденцию вместе со всеми моими партнерами российской стороны, прежде всего министром экономразвития Максимом Орешкиным", - отметил Кадзияма.