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Министр экономики Японии намерен посетить Россию в ближайшее время
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РИА Новости

Министр экономики Японии намерен посетить Россию в ближайшее время

09:53 20.12.2019
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© AFP 2019 / Toshifumi KitamuraМинистр экономики Японии Хироси Кадзияма
Министр экономики Японии Хироси Кадзияма
© AFP 2019 / Toshifumi Kitamura
Министр экономики Японии Хироси Кадзияма. Архивное фото
ТОКИО, 20 дек - РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма надеется в скором времени посетить Россию, как только позволят обстоятельства, о чем он заявил в интервью РИА Новости.
"Я бы хотел рассмотреть возможность осуществления этого в ближайшее подходящее время", - сообщил министр.
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"В японо-российском экономическом сотрудничестве, начиная с плана сотрудничества из восьми пунктов, двигателем прогресса стало тесное взаимодействие на министерском уровне. Я хотел бы сохранить эту хорошую тенденцию вместе со всеми моими партнерами российской стороны, прежде всего министром экономразвития Максимом Орешкиным", - отметил Кадзияма.
Как сообщалось ранее накануне в Москве проходило 15-е заседание российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам под сопредседательством Максима Орешкина и главы японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги.
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Хироси КадзиямаТосимицу МотэгиМаксим ОрешкинЯпонияРоссияВ мире
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