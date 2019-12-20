Министр экономики Японии намерен посетить Россию в ближайшее время

ТОКИО, 20 дек - РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма надеется в скором времени посетить Россию, как только позволят обстоятельства, о чем он заявил в интервью РИА Новости.
"Я бы хотел рассмотреть возможность осуществления этого в ближайшее подходящее время", - сообщил министр.
"В японо-российском экономическом сотрудничестве, начиная с плана сотрудничества из восьми пунктов, двигателем прогресса стало тесное взаимодействие на министерском уровне. Я хотел бы сохранить эту хорошую тенденцию вместе со всеми моими партнерами российской стороны, прежде всего министром экономразвития Максимом Орешкиным", - отметил Кадзияма.
Как сообщалось ранее накануне в Москве проходило 15-е заседание российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам под сопредседательством Максима Орешкина и главы японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги.