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2019-12-20T09:52+0300
https://ria.ru/20191220/1562622638.html
Стали известны детали дела главы пресс-службы ростовской администрации
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РИА Новости

Стали известны детали дела главы пресс-службы ростовской администрации

09:51 20.12.2019 (обновлено: 09:52 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователь в четверг поздно вечером завершил допрос главы управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой, которую подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Рубцов.
Как сообщал агентству источник, в четверг утром Давыдова была задержана у себя дома. По месту жительства и в горадминистрации прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и связано с проведением конкурса на информационное сопровождение работы администрации Ростова-на-Дону в 2018 году.
"Сейчас Мария содержится в ИВС города Ростова-на-Дону. Допрос закончился вчера поздно вечером. Мы свою позицию высказали относительно подозрений по уголовному делу", - сказал Рубцов.
Он уточнил, что в конце 2017 – начале 2018 года проводился конкурс на освещение деятельности городской администрации, в котором Давыдова была председателем. "Основной свидетель обвинения говорит, что Давыдова готовила ему документы для комиссии, подсказывала, что сделать, чтобы выиграть на конкурсе, но это не соответствует действительности", - отметил адвокат.
Он подчеркнул, что Давыдова никаких преференций для "Делового сообщества" не предоставляла и не делала того, что ей инкриминируют. Кроме того, контракт, о котором идет речь, был выполнен, и претензий к организации не было. Мера пресечения Давыдовой пока не избрана.
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