Стали известны детали дела главы пресс-службы ростовской администрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователь в четверг поздно вечером завершил допрос главы управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Следователь в четверг поздно вечером завершил допрос главы управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой, которую подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Рубцов.

Как сообщал агентству источник, в четверг утром Давыдова была задержана у себя дома. По месту жительства и в горадминистрации прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и связано с проведением конкурса на информационное сопровождение работы администрации Ростова-на-Дону в 2018 году.

"Сейчас Мария содержится в ИВС города Ростова-на-Дону. Допрос закончился вчера поздно вечером. Мы свою позицию высказали относительно подозрений по уголовному делу", - сказал Рубцов.

Он уточнил, что в конце 2017 – начале 2018 года проводился конкурс на освещение деятельности городской администрации, в котором Давыдова была председателем. "Основной свидетель обвинения говорит, что Давыдова готовила ему документы для комиссии, подсказывала, что сделать, чтобы выиграть на конкурсе, но это не соответствует действительности", - отметил адвокат.