Стало известно, как будут считать голоса в шоу "Голос"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Прямые эфиры восьмого сезона проекта "Голос" начинаются на Первом канале в пятницу, судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители посредством голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

"Двадцатого декабря на Первом стартуют прямые эфиры восьмого сезона вокального проекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона", - говорится в пресс-релизе.

В четвертьфинал, по данным пресс-службы, через "сито нокаутов" пройдут по три исполнителя в каждой из команд. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов.

"Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из каждой команды, набравших больше всего голосов. В полуфинале наставники команд вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования", - указано в пресс-релизе.

В финал проекта, как отметили в пресс-службе, попадут лишь четыре исполнителя - сильнейшие в своих командах.

"Одного из них зрители назовут в итоге лучшим голосом страны. Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап – 1 голос", которая применялась в финале второго сезона проекта "Голос 60+". Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели", - сообщается в пресс-релизе.