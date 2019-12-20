Защита Котова оспорила в КС статью, по которой он был осужден

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Защита Защита Константина Котова , осужденного за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, подала жалобу в Конституционный суд на применение статьи 212. 1 Уголовного кодекса РФ, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.

Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции в четверг пообещал изучить ситуацию с Константином Котовым, приговорённым к четырем годам колонии за нарушения на митингах.

"Мы просим признать статью 212.1 УК РФ неконституционной в виду того, что по делу Ильдара Дадина Конституционный суд призвал правоприменителей не использовать эту статью по формальными основаниям, должны быть определенные условия, недостаточно только наличия трех административных правонарушений, совершенных за 180 дней, для ее применения", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что изменения так и не были внесены в законодательство. В начале 2017 года Конституционный суд в своем решении подчеркнул, что уголовная ответственность за нарушения на митингах должна быть адекватна общественной опасности деяния. Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только в тех случаях, когда нарушение "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям", говорится в постановлении.

В свою очередь из материалов на сайте Конституционного суда следует, что жалоба Котова поступила в КС. "Заявитель – Котов Константин Александрович… Статус (жалобы) – находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - сообщается на сайте КС.

Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.