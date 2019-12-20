На Ямале чиновник отправлял подчиненного на суд со своей женой

"Установлено, что... чиновник в январе и феврале 2019 года в рабочее время направлял подчиненного ему главного специалиста департамента для представления его личных имущественных интересов в судебном процессе по иску своей бывшей жены о разделе имущества. Услуги по участию в судебных заседаниях муниципальному служащему были оказаны бесплатно", - говорится в сообщении.