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2019-12-20T09:41+0300
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На Ямале чиновник отправлял подчиненного на суд со своей женой
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РИА Новости

На Ямале чиновник отправлял подчиненного на суд со своей женой

09:41 20.12.2019
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
В зале судебных заседаний
© Fotolia / Sebastian Duda
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 дек - РИА Новости. Чиновника в Ямало-Ненецком автономном округе уволили после того, как он отправлял подчиненного участвовать в своих судебных спорах по разделу имущества с женой, а в качестве награды устроил к себе его супругу, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Антикоррупционное законодательство нарушил начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района ЯНАО. Данный факт помогла вскрыть проверка со стороны надзорного органа.
"Установлено, что... чиновник в январе и феврале 2019 года в рабочее время направлял подчиненного ему главного специалиста департамента для представления его личных имущественных интересов в судебном процессе по иску своей бывшей жены о разделе имущества. Услуги по участию в судебных заседаниях муниципальному служащему были оказаны бесплатно", - говорится в сообщении.
Тем не менее, в качестве награды начальник департамента дал указание устроить на работу в ведомство супругу своего подчиненного. Сделано это было без обязательных конкурсных процедур, тогда как на должность были и другие претенденты. Районная прокуратура внесла главе муниципалитета представление.
"После проведения проверки распоряжением главы района мужчина уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия, трудовые отношения с гражданином, принятым в департамент с нарушением требований закона, решено прекратить", - резюмировали в надзорном ведомстве.
Александр Русецкий
6 декабря, 12:16
В Генпрокуратуре рассказали об основных нарушениях чиновников
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалПроисшествия
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