Названа победительница конкурса "Мисс Америка"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию, сообщает Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию, сообщает журнал Time

Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.

Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.

Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года "работать" мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.