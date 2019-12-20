Названа победительница конкурса "Мисс Америка"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию, сообщает журнал Time.
Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.
Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x— Danielle Camilli (@BCTdanielle) 20 декабря 2019 г.
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года "работать" мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В прошлом году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.
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