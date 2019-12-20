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Культура
2019-12-20T09:32+0300
https://ria.ru/20191220/1562622196.html
Названа победительница конкурса "Мисс Америка"
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РИА Новости

Названа победительница конкурса "Мисс Америка"

09:28 20.12.2019 (обновлено: 09:32 20.12.2019)
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© AP Photo / Charles KrupaПобедительница конкурса "Мисс Америка - 2019" Камилль Шрайер
Победительница конкурса Мисс Америка - 2019 Камилль Шрайер
© AP Photo / Charles Krupa
Победительница конкурса "Мисс Америка - 2019" Камилль Шрайер
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию, сообщает журнал Time.
Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года "работать" мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В прошлом году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.
Ксения Кривко
15 декабря, 10:41
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