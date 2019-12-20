На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса с пассажирами и легкового автомобиля в Новоселовском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД на официальной странице в социальной сети "Вконтакте".
"По предварительной информации, сегодня утром на 199 км автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Форд". … В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краюДТП на 199 км автодороги Р-257 "Енисей". 20 декабря 2019
© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю
ДТП на 199 км автодороги Р-257 "Енисей". 20 декабря 2019
В ведомстве сообщили, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров. Степень тяжести травм пострадавших выясняется. Сотрудники ГИБДД выясняю обстоятельства ДТП.
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