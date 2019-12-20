На юге Красноярского края четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

"По предварительной информации, сегодня утром на 199 км автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Форд". … В результате аварии пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.