В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.
Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону охранника.
"Были вызваны сотрудники полиции, которые доставили всех в ОМВД для разбирательства. В ходе проверки изъято два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.