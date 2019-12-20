В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.

Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону охранника.