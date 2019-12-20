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В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой

09:21 20.12.2019
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© Фото : МЧС РоссииДТП с участием маршрутки в Иркутской области. 19 декабря 2019
ДТП с участием маршрутки в Иркутской области. 19 декабря 2019
© Фото : МЧС России
ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту ДТП с маршруткой, в котором один человек погиб и 13 пострадали, сообщает ГУМВД региона.
Ранее сообщалось, что автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее из поселка Шарагай в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 13 пострадали.
"По факту ДТП в Тулунском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего водителя внедорожника по ст. 264 ч.3 (нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП погиб старший брат водителя, сидевший на переднем пассажирском сидении внедорожника. На данный момент в больнице остаются 6 пассажиров маршрутного такси.
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