В Приангарье завели дело после ДТП с маршруткой

ДТП с участием маршрутки в Иркутской области. 19 декабря 2019

© Фото : МЧС России ДТП с участием маршрутки в Иркутской области. 19 декабря 2019

ИРКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту ДТП с маршруткой, в котором один человек погиб и 13 пострадали, сообщает ГУМВД региона.

Ранее сообщалось, что автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее из поселка Шарагай в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 13 пострадали.

"По факту ДТП в Тулунском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего водителя внедорожника по ст. 264 ч.3 (нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.