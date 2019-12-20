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https://ria.ru/20191220/1562621705.html
Авиакомпания "Северсталь" получила первый SSJ100 с законцовками крыла
https://cdn21.img.ria.ru/images/152347/27/1523472721_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_dd9a28175732001d9b8077939701f707.jpg
РИА Новости

Авиакомпания "Северсталь" получила первый SSJ100 с законцовками крыла

09:30 20.12.2019
1620
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 в филиале ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
Sukhoi Superjet 100 в филиале ЗАО Гражданские самолеты Сухого
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Sukhoi Superjet 100 в филиале ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) передала авиакомпании "Северсталь" первый самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с законцовками крыла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСС.
"Самолет SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла типа "сайберлет" успешно прошел цикл испытаний, по итогам которых компания "Гражданские самолеты Сухого" получила дополнение к сертификату типа. Первый самолет с законцовками крыла ГСС передала авиакомпании "Северсталь" (бортовой номер ВС - RA89135)", - говорится в сообщении.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
27 сентября, 17:00
Производитель SSJ100 рассказал, когда самолет может сменить название
Как отмечает ГСС, главное преимущество самолета с законцовками в том, что эксплуатация воздушного судна становится более экономичной. "Авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%. Важно, что новая разработка не повлияла на массу самолета, поскольку законцовки выполнены из композиционных материалов. Кроме повышения топливной эффективности, установка законцовок способствует улучшению взлетно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности", - процитировали в пресс-службе замгендиректора по разработке Андрея Недосекина.
"Сегодня мы делаем выбор в пользу современных технологий, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, а также нашу финансовую эффективность. Новый самолет является более экологичным, что особенно важно для нас с учетом расширения географии международных полетов", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании "Северсталь" Николая Ивановского.
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
ГСС отмечает, что горизонтальные законцовки крыла типа "сайберлет" – уникальная разработка российских инженеров АО "Гражданские самолеты Сухого", которые постоянно работают над модернизацией и инновационным развитием программы SSJ100 совместно с ведущими центрами авиационной науки, такими как ФГУП ЦАГИ. Название законцовок – сайберлеты, от английского saber – сабля, происходит от их характерной формы. Их производство и установка будут происходить на производственных площадках ГСС.
"Сайберлеты" могут устанавливаться не только на новые SSJ100, но и на ранее поставленные самолеты, это возможно сделать в авиакомпаниях в ходе технического обслуживания по сервисным бюллетеням. Полученное ГСС дополнение к сертификату типа на самолеты с горизонтальными законцовками крыла позволяет поставлять такие воздушные судна российским заказчикам. Сервисный бюллетень, разрешающий устанавливать "сайберлеты" на ранее поставленные заказчикам самолеты, уже разработан и выпущен компанией ГСС.
Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
1 из 16

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Самолет Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
2 из 16

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
3 из 16

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

Сборка турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
4 из 16

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

Фиксируется план работ на смену на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
5 из 16

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

Цех сборки фюзеляжей самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
6 из 16

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

Рабочий в цехе окончательной сборки самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
7 из 16

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета
8 из 16

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

Перемещение фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 по цеху на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
9 из 16

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

Установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений
10 из 16

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

Установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений
11 из 16

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
12 из 16

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
13 из 16

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
14 из 16

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
15 из 16

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

Самолет Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
16 из 16

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 16

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 16

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 16

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 16

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 16

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 16

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 16

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 16

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 16

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 16

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 16

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
12 из 16

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 16

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 16

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 16

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
16 из 16

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetСеверсталь (авиакомпания)Создание нового российского самолета Sukhoi Superjet 100Экономика
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