Авиакомпания "Северсталь" получила первый SSJ100 с законцовками крыла

"Самолет SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла типа "сайберлет" успешно прошел цикл испытаний, по итогам которых компания "Гражданские самолеты Сухого" получила дополнение к сертификату типа. Первый самолет с законцовками крыла ГСС передала авиакомпании "Северсталь" (бортовой номер ВС - RA89135)", - говорится в сообщении.

Как отмечает ГСС, главное преимущество самолета с законцовками в том, что эксплуатация воздушного судна становится более экономичной. "Авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%. Важно, что новая разработка не повлияла на массу самолета, поскольку законцовки выполнены из композиционных материалов. Кроме повышения топливной эффективности, установка законцовок способствует улучшению взлетно-посадочных характеристик воздушного судна, оказывает заметное влияние на снижение уровня шума на местности", - процитировали в пресс-службе замгендиректора по разработке Андрея Недосекина.

"Сегодня мы делаем выбор в пользу современных технологий, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, а также нашу финансовую эффективность. Новый самолет является более экологичным, что особенно важно для нас с учетом расширения географии международных полетов", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании "Северсталь" Николая Ивановского.

ГСС отмечает, что горизонтальные законцовки крыла типа "сайберлет" – уникальная разработка российских инженеров АО "Гражданские самолеты Сухого", которые постоянно работают над модернизацией и инновационным развитием программы SSJ100 совместно с ведущими центрами авиационной науки, такими как ФГУП ЦАГИ. Название законцовок – сайберлеты, от английского saber – сабля, происходит от их характерной формы. Их производство и установка будут происходить на производственных площадках ГСС.