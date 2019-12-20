В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы

"У меня была студентка, которая искала тему для своего доктората. Рядом с нами находилась лаборатория по изучению рака груди, где долгое время безуспешно пытались найти способ излечения особо тяжелой формы этой болезни. Я сказала своей студентке: возьми белок, с которым мы работаем, и проверь, как он действует на раковые клетки. Она проверила и увидела, что раковые клетки умирают, со здоровым тканями ничего не происходит. То есть наша молекула лечит и этот, до сих пор считавшийся неизлечимым рак груди. Сейчас мы занимаемся раком поджелудочной железы. А после нашей публикации с нашей молекулой PJ34 стали работать во всем мире и над другими типами рака", - рассказала профессор.