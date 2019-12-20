СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех автомобилистов, у которых нет внешних признаков опьянения, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.
Сегодня полицейские ориентируются на пять факторов: запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушение речи, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.
Проект, подготовленный МВД, вводит новый признак: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.
Как пишет газета, в случае принятия новых правил инспекторы ДПС смогут проводить экспресс-проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя в выдыхаемом воздухе или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.
Как уточнили в МВД, водители смогут отказаться от этих исследований без правовых последствий.
В данном случае речь идет о предварительной проверке, не требующей присутствия понятых и оформления документов. При положительном результате водителя направят на медосвидетельствование.
Ранее в пресс-службе МВД сообщали, что нововведение минимизирует субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей.
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