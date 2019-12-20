Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T10:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562621374.html
СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
https://cdn21.img.ria.ru/images/92690/05/926900540_0:46:3001:1734_1036x0_80_0_0_415806a0c4c99559e3175cd1e652d6e7.jpg
РИА Новости

СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь

09:03 20.12.2019 (обновлено: 10:16 20.12.2019)
24179
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
Сотрудник ГИБДД демонстрирует готовый к работе алкотестер
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять на алкоголь и наркотики даже тех автомобилистов, у которых нет внешних признаков опьянения, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства.
Сегодня полицейские ориентируются на пять факторов: запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушение речи, резкое изменение цвета лица или поведение, не соответствующее обстановке.
Беспроводной алкотестер
10 декабря, 17:19
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Проект, подготовленный МВД, вводит новый признак: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ.
Как пишет газета, в случае принятия новых правил инспекторы ДПС смогут проводить экспресс-проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя в выдыхаемом воздухе или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны.
Как уточнили в МВД, водители смогут отказаться от этих исследований без правовых последствий.
В данном случае речь идет о предварительной проверке, не требующей присутствия понятых и оформления документов. При положительном результате водителя направят на медосвидетельствование.
Ранее в пресс-службе МВД сообщали, что нововведение минимизирует субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей.
Пьяный мужчина
3 августа, 01:10РИА Наука
Ученые раскрыли опасность похмелья
1001511312375
Обсудить 69
ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давай, далее, проверять прохожих на наличие наркоты в карманах, затем придут в квартиру ну так, на всякий случай поискать чего- нибудь, а уже потом, обяжут отдавать деньги при виде госслужащих.
20 декабря, 10:04
ММитрич
52400115
Я считаю это правильно.Не надо передергивать «прохожих на наркотики в карманах» и прочее. Автомобиль-это средство повышенной опасности. Сколько транспортных средств вам за день проезжает навстречу?Всегда ли вы уверены,что там адекватный водитель?
20 декабря, 10:17
Олег 84
23001441
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния