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На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

08:57 20.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, днем в четверг в службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении около фитнес-клуба на улице Братиславской.
Сотрудники полиции установили, что 29-летний пострадавший был доставлен сотрудниками скорой медицинской помощи в больницу.
"Госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра", - указывается в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.
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