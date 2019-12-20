Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший замгоссекретаря Бывший замгоссекретаря Джон Салливан , назначенный на должность посла США России , намерен прежде всего сосредоточиться на сотрудничестве двух стран в области борьбы с терроризмом.

Кандидатуру Салливана на должность посла США в РФ в четверг одобрил американский сенат.

"Мы ожидаем, что российское правительство будет серьезно относиться к обязательствам по защите мира от опасных террористических групп, таких как ИГ*, "Аль-Каида"* и "Хезболла", - заявил американский дипломат.

Он также выделил другие приоритеты своей деятельности на должности посла: сотрудничество по стратегии контроля над вооружениями, права сексуальных меньшинств и безопасность Арктики.

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также является сопредседателем с американской стороны диалога по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и заверил, что Москва будет рада с ним сотрудничать. Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь выражал надежду, что это Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжёлого состояния.