Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T08:54+0300
https://ria.ru/20191220/1562621156.html
Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/43/1559684395_0:128:3186:1920_1036x0_80_0_0_0ceceb6511e874d2f3fa7e6f7150edf1.jpg
РИА Новости

Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России

08:53 20.12.2019 (обновлено: 08:54 20.12.2019)
540
© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший замгоссекретаря Джон Салливан, назначенный на должность посла США в России, намерен прежде всего сосредоточиться на сотрудничестве двух стран в области борьбы с терроризмом.
Кандидатуру Салливана на должность посла США в РФ в четверг одобрил американский сенат.
Джон Салливан
13 декабря, 05:57
Биография Джона Салливана
"Мы ожидаем, что российское правительство будет серьезно относиться к обязательствам по защите мира от опасных террористических групп, таких как ИГ*, "Аль-Каида"* и "Хезболла", - заявил американский дипломат.
Он также выделил другие приоритеты своей деятельности на должности посла: сотрудничество по стратегии контроля над вооружениями, права сексуальных меньшинств и безопасность Арктики.
Посол США в России Джон Хантсман
25 сентября, 23:37
Хантсман заберет в США валенки, которые надевал после крещенского купания
Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также является сопредседателем с американской стороны диалога по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и заверил, что Москва будет рада с ним сотрудничать. Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь выражал надежду, что это Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжёлого состояния.
* Террористические организации, запрещенные в России
Джон Салливан
27 ноября, 18:16
В МИД рассказали об ожиданиях от работы нового посла США
0420116
Обсудить 0
Джон СалливанРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
Президент США Дональд Трамп
Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
Победительница конкурса Мисс Америка - 2019 Камилль Шрайер
Названа победительница конкурса "Мисс Америка"
Китай
Кандидаты-демократы в США заявили о необходимости противостоять Китаю
Запорожская АЭС
Третий энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Полиция
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
Строительство нефтепровода Trans Mountain в Ачесоне. Альберта, Канада
Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В Германии приветствовали соглашение между Россией и Украиной по газу
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение об экстрадиции в США Коршунова
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас обсудил с Пристайко санкции США против "Северного Потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния