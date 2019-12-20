СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели

Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек - РИА Новости. Порядка 1200 человек были задержаны в Порядка 1200 человек были задержаны в Нью-Дели за последние сутки в ходе протестов против поправок к закону о гражданстве, пишет в пятницу газета Times of India

По ее информации, задержанных доставляли на стадионы Сурджамаль и Раджив Ганди, однако к утру большинство из них отпустили. Среди них – лидеры оппозиции и многие другие, кто, несмотря на запрет властей, вышел в четверг на улицы для проведения акций протеста в индийской столице.

Citizenship (Amendment) Act stir: 1, 200 detained, traffic choked as police lock down central Delhi https://t.co/eNuaomnPZ5 via @TOIDelhi pic.twitter.com/XuBtCSLUia — Times of India (@timesofindia) 20 декабря 2019 г.

В преддверии этих акций правительство страны дало указание крупнейшим операторам сотовой связи временно ограничить возможность горожан совершать звонки, пользоваться мобильным интернетом, отправлять голосовые и смс-сообщения. Тем не менее, по состоянию на утро пятницы эти сервисы в большинстве районов города были восстановлены.

В Нью-Дели по-прежнему действуют повышенные меры безопасности. Проезд по некоторым улицам ограничен. Полиция дежурит на перекрестках, выборочно досматривает автомобили и проверяет документы у водителей. Всего на этот период в столице развернуты дополнительные 50 подразделений, в том числе по борьбе с терроризмом.

Пакистана и Скандальные поправки к закону о гражданстве, официально вступившие в силу, предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.