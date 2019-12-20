SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Челябинска в Москву в 07.55 (05.55 мск). Пилоты дважды пытались запустить двигатели. В настоящее время ожидаем прибытия техников авиакомпании. Пассажиры находятся в аэропорту", - сказал собеседник агентства.