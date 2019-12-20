Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди

"Главное в Сербии – конечно, люди. Их традиционное радушие и гостеприимство чувствуются повсюду, что оставляет самое яркое и приятное впечатление", - сказал Лавров сербской газете " Српски телеграф ".

По его словам, и он, и его коллеги, посещающие Белград, "всегда чувствуем себя там как дома".