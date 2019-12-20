Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главное в Сербии – это люди, в этой стране можно чувствовать себя как дома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное в Сербии – конечно, люди. Их традиционное радушие и гостеприимство чувствуются повсюду, что оставляет самое яркое и приятное впечатление", - сказал Лавров сербской газете "Српски телеграф".
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По его словам, и он, и его коллеги, посещающие Белград, "всегда чувствуем себя там как дома".
"В этом нет ничего удивительного, ведь наши два действительно братских народа объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство, самые теплые чувства дружбы и симпатии", - добавил он.
Лавров также пожелал в новом году "всем жителям братской Сербии мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия".