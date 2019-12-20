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В Москве десятки деревьев повалило ветром
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РИА Новости

В Москве десятки деревьев повалило ветром

07:55 20.12.2019 (обновлено: 11:55 20.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Рацимор / Перейти в фотобанкДерево, упавшее на машину в результате штормового ветра
Дерево, упавшее на машину в результате штормового ветра
© РИА Новости / Александр Рацимор
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Дерево, упавшее на машину в результате штормового ветра. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Не менее 40 деревьев упали из-за сильного ветра в разных районах Москвы, повреждены семь автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Москве зафиксировано падение 40 деревьев, получили повреждения семь автомашин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Московской области было нарушено энергоснабжение девяти населенных пунктов, без света остались 270 жилых домов.
Ранее сообщалось, что подмосковные следователи начали проверку после падения электрического столба на двух женщин на территории одного из заводов в Сергиевом Посаде, в результате чего одна из них погибла.
Роман Вильфанд
03:31
Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры
5133611
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МоскваПроисшествия
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