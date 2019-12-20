В Москве десятки деревьев повалило ветром

Дерево, упавшее на машину в результате штормового ветра. Архивное фото

Дерево, упавшее на машину в результате штормового ветра

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Не менее 40 деревьев упали из-за сильного ветра в разных районах Москвы, повреждены семь автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В Москве зафиксировано падение 40 деревьев, получили повреждения семь автомашин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Московской области было нарушено энергоснабжение девяти населенных пунктов, без света остались 270 жилых домов.