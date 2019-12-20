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Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
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РИА Новости

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

07:42 20.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
Новая мера включена в бюджет, который приняли обе палаты конгресса. Как ожидается, президент Дональд Трамп подпишет бюджет, и он станет законом.
Таким образом, сигареты уравняют с алкоголем, покупка которого недоступна в США лицам младше 21 года.
Эта норма уже действует в настоящее время в 19 штатах США на местном уровне.
Трамп поддерживает повышение возраста, в котором можно покупать сигареты. Данная мера получила стимул на фоне эпидемии вейпинга в школах и десятков случаев смертей при употреблении электронных сигарет.
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