ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal

Новая мера включена в бюджет, который приняли обе палаты конгресса. Как ожидается, президент Дональд Трамп подпишет бюджет, и он станет законом.

Таким образом, сигареты уравняют с алкоголем, покупка которого недоступна в США лицам младше 21 года.

Эта норма уже действует в настоящее время в 19 штатах США на местном уровне.