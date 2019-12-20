Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде бежит вдоль Центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, после чего поворачивает за его угол. При этом на видео слышны звуки выстрелов.
Как ранее сообщили в ФСБ, в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ведомства в центре Москвы. Мужчина действовал в одиночку, его нейтрализовали, при этом погиб сотрудник спецслужбы.
Пострадали пять человек, среди которых один гражданский, им оказывают медицинскую помощь.
По сообщениям СМИ, стрелявшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.