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Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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РИА Новости

Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

07:19 20.12.2019 (обновлено: 10:16 20.12.2019)
158229
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде бежит вдоль Центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, после чего поворачивает за его угол. При этом на видео слышны звуки выстрелов.
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Как ранее сообщили в ФСБ, в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ведомства в центре Москвы. Мужчина действовал в одиночку, его нейтрализовали, при этом погиб сотрудник спецслужбы.
Пострадали пять человек, среди которых один гражданский, им оказывают медицинскую помощь.
По сообщениям СМИ, стрелявшим оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официальное подтверждение этой информации на данный момент отсутствует.
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А нельзя ли это всё как то увязать с МИ6 и ЦРУ? Да и немцев можно было бы сюда подтянуть. А чо, на всякий случай. Там рука Москвы, у нас рука Вашингтона , Лондона и Берлина. Ни каких двойных стандартов, так сказать.
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