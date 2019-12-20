Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве

Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве

Как ранее сообщили в ФСБ, в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ведомства в центре Москвы. Мужчина действовал в одиночку, его нейтрализовали, при этом погиб сотрудник спецслужбы.