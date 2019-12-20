СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад

Честер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго, через несколько дней после похищения сына

© AP Photo / LO Честер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго, через несколько дней после похищения сына

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ФБР раскрыло резонансный случай похищения новорожденного ребенка, произошедший в Чикаго 55 лет назад, сообщает местный телеканал WGN-TV со ссылкой на источники.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика Пола 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, и забрала ребенка под предлогом осмотра, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем.

За поиском ребенка следила вся страна. Через два года правоохранители обнаружили мальчика, который показался им подходящим кандидатом на роль разыскиваемого. Поскольку технологии анализов ДНК тогда не существовало, родство найденного мальчика с четой Фрончак определили по форме ушей. Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола.

Однако в 2014 году появились сообщения, что, согласно анализу ДНК, мужчина не был связан биологическим родством с вырастившими его родителями. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать лишь несколько месяцев назад. По данным телеканала, он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием.