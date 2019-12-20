Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что всегда был против увеличения численности войск в Афганистане

Администрация Барака Обамы в 2009-2011 годах резко увеличила число солдат в Афганистане — до 100 тысяч американцев. Общее число иностранных войск в стране, включая контингент НАТО, достигало 140 тысяч. Байден в те годы был вице-президентом.

В ходе дебатов кандидатов-демократов Байдена спросили о недавно опубликованных документах, согласно которым администрация Обамы планомерно приукрашивала ход войны в Афганистане, намеренно скрывая неудачи американских войск.

"Я много и по-крупному ссорился с Пентагоном на этот счет", - ответил Байден. По его словам, он всегда считал, что отправка большого числа военнослужащих в Афганистан — это "очень большая ошибка". Байден заявил, что может сказать об этом только сейчас, после того, как документы оказались рассекречены.