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Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
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РИА Новости

Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане

06:59 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что всегда был против увеличения численности войск в Афганистане.
Администрация Барака Обамы в 2009-2011 годах резко увеличила число солдат в Афганистане — до 100 тысяч американцев. Общее число иностранных войск в стране, включая контингент НАТО, достигало 140 тысяч. Байден в те годы был вице-президентом.
В ходе дебатов кандидатов-демократов Байдена спросили о недавно опубликованных документах, согласно которым администрация Обамы планомерно приукрашивала ход войны в Афганистане, намеренно скрывая неудачи американских войск.
"Я много и по-крупному ссорился с Пентагоном на этот счет", - ответил Байден. По его словам, он всегда считал, что отправка большого числа военнослужащих в Афганистан — это "очень большая ошибка". Байден заявил, что может сказать об этом только сейчас, после того, как документы оказались рассекречены.
Около 13 тысяч военнослужащих США находятся в настоящее время в Афганистане, большинство из них входят в миссию НАТО, и около 5 тысяч занимаются контртеррористическими операциями.
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