В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовно дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.