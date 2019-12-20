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В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
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РИА Новости

В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка

06:57 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Автомобили полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Движение по улице Большая Лубянка снова открыто, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Вечером четверга сообщалось, что движение транспорта в центре столицы на Большой Лубянке было перекрыто.
"Открыто движение по улице Большая Лубянка", - говорится в сообщении Мостранспорта в Twitter.
Также Мосгортранс сообщает в Twitter, что городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовно дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.
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