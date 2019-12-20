ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака

"Хорошо, что суд оперативно разобрался в сложившейся ситуации и вынес решение. Для Олега Игоревича Пака и его семьи это хороший подарок перед Новым годом", - сказал Земцов.

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности. Позже ДВФУ обнародовал причину увольнения врача: по данным вуза, он был осужден в 2010 году за избиение супруги по статьям УК "Оскорбление" и "Побои", о чем не сообщил при трудоустройстве. Прокуратура Владивостока начала проверку по заявлению Пака.