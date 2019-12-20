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ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
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РИА Новости

ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака

06:53 20.12.2019 (обновлено: 09:19 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) назвал хорошим подарком для Олега Пака, уволенного ранее за судимость, решение суда о восстановлении в должности главврача медцентра ДВФУ, сообщил журналистам проректор вуза Дмитрий Земцов.
Ленинский районный суд Владивостока в пятницу восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Пака.
"Хорошо, что суд оперативно разобрался в сложившейся ситуации и вынес решение. Для Олега Игоревича Пака и его семьи это хороший подарок перед Новым годом", - сказал Земцов.
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности. Позже ДВФУ обнародовал причину увольнения врача: по данным вуза, он был осужден в 2010 году за избиение супруги по статьям УК "Оскорбление" и "Побои", о чем не сообщил при трудоустройстве. Прокуратура Владивостока начала проверку по заявлению Пака.
Здание Дальневосточного федерального университета
3 декабря, 16:44
Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ
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Олег ПакДальневосточный федеральный университетВладивостокОбщество
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