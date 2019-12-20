Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп предположил, что демократы затягивают процесс импичмента в сенате, потому что боятся, что на процессе будут вызваны свидетели с их стороны.

"Причина, по которой демократы не хотят передать статьи импичмента в сенат, в том, что они не хотят, чтобы под присягой свидетельствовал коррумпированный политик Адам Шифф, они не хотят также, чтобы свидетельствовали осведомитель, пропавший второй осведомитель, информатор, Байдены!" - написал Трамп в Twitter.

Шифф - глава комитета по разведке и один из руководителей расследования против Трампа в палате представителей. Расследование было начато по жалобе анонимного осведомителя, также ходят слухи о наличии и других жалоб.

В настоящий момент республиканцы и демократы ведут переговоры о формате судебного процесса над Трампом в сенате. Лидер демократов в сенате Чак Шумер требует вызвать свидетелями действующих и бывших чиновников администрации, республиканцы с этим не согласны.

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.