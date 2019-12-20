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2019-12-20T06:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562619864.html
Власти ЕАО объявили 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Власти ЕАО объявили 31 декабря выходным днем

06:16 20.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украшение новогодней елки. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, сообщает правительство региона в пятницу.
"В Еврейской автономной области 31 декабря объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. 28 декабря будет рабочим днем", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что перед тем, как принять это решение, власти выяснили мнение местных жителей в соцсетях. Подавляющее большинство предпочло перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.
"Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 19:28
Путин прокомментировал идею сделать выходным 31 декабря
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Новый год—2020Ростислав ГольдштейнЕврейская автономная областьОбщество
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