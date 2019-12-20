Пожилые кандидаты-демократы в США заявили, что возраст им не помеха

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Претенденты на выдвижение в президенты Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии заявили на дебатах, что возраст не будет им помехой.

Ведущие процитировали кандидатам слова бывшего президента Барака Обамы о том, что политические проблемы в мире сохраняются, в частности, потому, что пожилое поколение политиков не готово уйти со сцены.

Джо Байден, который был вице-президентом при Обаме, в ответ отделался шуткой. "Попробую предположить, что он говорил не обо мне", - заявил 77-летний Байден.

Он сделал акцент на том, что у него много опыта. "Я баллотируюсь потому, что я давно работаю, баллотируюсь на основе своего опыта", - сказал Байден.

В свою очередь, 78-летний сенатор Берни Сандерс сказал, что главное в предвыборной кампании - не возраст кандидата, а другие вопросы, прежде всего экономическое неравенство, и что он надеется объединить по этому вопросу как молодых, так и пожилых американцев.

Ведущий также обратился к 70-летней Элизабет Уоррен, напомнив, что она в случае избрания станет наиболее пожилым кандидатом на момент инаугурации.

"Я также стану самой молодой женщиной на момент инаугурации", - парировала Уоррен.