Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

"После того, как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них (демократов — ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса!" - написал Трамп в Twitter

Он напомнил, что ни один республиканец не проголосовал за импичмент. "Республиканцы никогда не были столь едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят идти на суд!" - написал Трамп.

Чуть ранее президент США заявил, что его основным представителем на процессе по импичменту в сенате США, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне.

Именно Чиполлоне направил ранее письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии Трампа в слушаниях по импичменту.

Его же называли среди тех, кто предлагал главе государства варианты реагирования на запуск процедуры импичмента.

Сроки процесса не определены

Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал в четверг журналистам, что сенат вернется c рождественских каникул 6 января, и до этого времени голосований не запланировано.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси "продолжает увиливать от прямого ответа" относительно того, когда дело окажется в верхней палате конгресса, сказал Макконнелл.

При этом лидер республиканцев заявил, что по-прежнему не договорился с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером по вызову свидетелей. Демократы требуют вызвать ряд свидетелей на процесс, республиканцы не намерены этого делать.

"Восстановление института президентства"

Претенденты на номинацию Демократической партии в президенты, включая действующих сенаторов, в ходе очередных дебатов активно поддержали импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.

По словам бывшего вице-президента Джо Байдена, импичмент - это первый шаг к "восстановлению" института президентства.

"Я считаю и лично буду доказывать в ближайшие недели и месяцы, что у нас президент ... чья ложь с момента вступления в должность президента подтверждена тысячи раз", - сказал, в свою очередь, сенатор Берни Сандерс. Он назвал Трампа "патологическим лжецом".

Сенатор Элизабет Уоррен назвала импичмент конституционной обязанностью сената. К ней присоединилась сенатор Эми Клобушар, которая напомнила, что даже президент Ричард Никсон, ушедший в отставку под угрозой импичмента, позволил своим сотрудникам дать показания в конгрессе. По ее словам, Трамп обязан сделать то же самое. В частности, Клобушар потребовала вызвать на процесс в сенат и.о. шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни.

Виновен по двум статьям

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту..

Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, как у и его коллег по несчастью – Эндрю Джонсона и Билла Клинтона – все свидетельствует о том, что до отстранения от власти сенатом дело не дойдет.

Отношение граждан США к импичменту

Менее половины американцев хотят, чтобы президент США Дональд Трамп был смещен с должности в связи с объявленным ему импичментом, следует из данных опроса агентства Рейтер и консалтинговой компании Ipsos.

Согласно проведенному опросу, 42% американцев (большинство из них демократы) считают, что Дональд Трамп должен быть отстранен от должности, после того как ему объявили импичмент. При этом 46% граждан США уверены, что Трамп должен остаться у власти.