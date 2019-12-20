Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американские пользователи Сети оценили "копию" нового пикапа Cybertruck компании Американские пользователи Сети оценили "копию" нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска , сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик с "русским Cybertruck" вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая США.

Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4 — World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019

"Tesla скрыто тестирует новую модель?" — задался вопросом пользователь BlaqCloud

"Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании. — Прим. ред.) в России?" — поинтересовался HybridAire

"CyberLada", — предложил название для "копии" CruzerBlade

"Такой же некрасивый, как у Илона (Маска. — Прим. ред.)", — заметил eliock

При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную "копию" Cybertruck.

"Я хочу один такой!" — указала deszeppelin