Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американские пользователи Сети оценили "копию" нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска, сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик с "русским Cybertruck" вызвал активный отклик пользователей со всего мира, включая США.
Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4— World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019
"Tesla скрыто тестирует новую модель?" — задался вопросом пользователь BlaqCloud.
"Русские хакеры?" — пошутил Barry Soetoro.
"Это мини-Cybertruck", — написал DefiMoon.
"Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании. — Прим. ред.) в России?" — поинтересовался HybridAire.
"CyberLada", — предложил название для "копии" CruzerBlade.
"Такой же некрасивый, как у Илона (Маска. — Прим. ред.)", — заметил eliock.
При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную "копию" Cybertruck.
"Я хочу один такой!" — указала deszeppelin.
"Неплохо!" — добавил zen1969.
Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила Cybertruck в конце ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
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