Кандидаты-демократы в США заявили о необходимости противостоять Китаю

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Претенденты на выдвижение в президенты от Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии заявили на теледебатах о необходимости противостоять росту влияния Китая

Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Эми Клобушар заявили, что Китаю необходимо показать, что США поддерживают своих союзников.

По словам Байдена, США следует переместить до 70% своего крупнейшего в мире военного флота в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Мы тихоокеанская держава, и мы не отступим от этого", - заявил Байден.

Мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич раскритиковал политику президента-республиканца Дональда Трампа, который, по его словам, увязывает политические и торговые вопросы в отношениях с Китаем. "Когда (Трамп) дает Китаю понять, что его молчание можно купить, это смешивает с грязью американские ценности. Реальность такова, что наши отношения с Китаем намного шире, чем вопрос о том, кто продает больше посудомоечных машин", - заявил Буттиджич.

В свою очередь, бизнесмен Том Стайер заявил, что США так или иначе придется выстраивать отношения с Пекином.