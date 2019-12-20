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Экс-советник в администрации Рейгана оценил шансы Трампа переизбраться
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РИА Новости

Экс-советник в администрации Рейгана оценил шансы Трампа переизбраться

05:30 20.12.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Импичмент, вынесенный президенту США Дональду Трампу в палате представителей конгресса, не снизит его шансы на переизбрание в 2020 году, заявил РИА Новости бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.
"По мере того как разворачивается процедура импичмента, общественность становится настроенной против него, понимая, что речь идет об исключительно политических приемах. Демократы надеялись, что какая-то грязь пристанет к Трампу и уменьшит его шансы на переизбрание, но пока кажется, что импичмент помогает Трампу", - заявил экономист.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп
04:51
Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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