Экс-советник в администрации Рейгана оценил шансы Трампа переизбраться

В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа. Однако спикер палаты Нэнси Пелоси до сих пор не осуществила формальную передачу дела в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в сенате. Это рассматривается как форма давления на республиканцев с тем, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.