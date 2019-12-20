Глава Якутии отменил новогодний прием для руководителей и депутатов

"Сегодня отменил традиционный новогодний прием главы республики Саха (Якутия) для руководителей и депутатов, чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом", - написал Николаев в своем Instagram.
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Сегодня отменил традиционный Новогодний Прием Главы Республики Саха (Якутия) для руководителей и депутатов, чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом. Сборной команде РС (Я) по хоккею с шайбой (юноши 2011г. р.) нужно выехать на Международный Турнир Champion Cup (Кубок КМАПЖС) в г. Старый Оскол, где будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. Всего 17 мальчиков и 2 тренера из городов Якутск и Нерюнгри, в этом году сборная уже выиграла Дальневосточный турнир и Всероссийский турнир. Также оплатим проезд команды школьников республики на Престижную Международную Олимпиаду физико-математического лицея имени Жаутыкова в Республике Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике. Одаренные дети нуждаются в поддержке и развитии, так как они - будущее нашей республики. Искренне желаю ребятам успехов в предстоящих соревнованиях! #Якутия #СахаСирэ