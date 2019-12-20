Глава Якутии отменил новогодний прием для руководителей и депутатов

"Сегодня отменил традиционный новогодний прием главы республики Саха (Якутия) для руководителей и депутатов, чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом", - написал Николаев в своем Instagram .

По его словам, сборной Якутии по хоккею с шайбой 2011 года рождения нужно выехать на турнир в Старый Оскол, где будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. В этом году сборная уже выиграла дальневосточный и всероссийский турниры.