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2019-12-20T05:25+0300
https://ria.ru/20191220/1562619563.html
Глава Якутии отменил новогодний прием для руководителей и депутатов
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РИА Новости

Глава Якутии отменил новогодний прием для руководителей и депутатов

05:25 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Новогодний прием для руководителей и депутатов в Якутии отменен, деньги направлены на дополнительную поддержку одаренных детей, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Сегодня отменил традиционный новогодний прием главы республики Саха (Якутия) для руководителей и депутатов, чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом", - написал Николаев в своем Instagram.

По его словам, сборной Якутии по хоккею с шайбой 2011 года рождения нужно выехать на турнир в Старый Оскол, где будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. В этом году сборная уже выиграла дальневосточный и всероссийский турниры.
"Также оплатим проезд команды школьников республики на престижную международную олимпиаду физико-математического лицея имени Жаутыкова в республике Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике", - отметил глава региона.
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Сегодня отменил традиционный Новогодний Прием Главы Республики Саха (Якутия) для руководителей и депутатов, чтобы направить высвободившиеся средства на дополнительную поддержку одаренных детей, не предусмотренную бюджетом. Сборной команде РС (Я) по хоккею с шайбой (юноши 2011г. р.) нужно выехать на Международный Турнир Champion Cup (Кубок КМАПЖС) в г. Старый Оскол, где будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. Всего 17 мальчиков и 2 тренера из городов Якутск и Нерюнгри, в этом году сборная уже выиграла Дальневосточный турнир и Всероссийский турнир. Также оплатим проезд команды школьников республики на Престижную Международную Олимпиаду физико-математического лицея имени Жаутыкова в Республике Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике. Одаренные дети нуждаются в поддержке и развитии, так как они - будущее нашей республики. Искренне желаю ребятам успехов в предстоящих соревнованиях! #Якутия #СахаСирэ

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

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Новый год—2020Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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