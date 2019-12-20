Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T05:25+0300
https://ria.ru/20191220/1562619461.html
В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге
https://cdn22.img.ria.ru/images/156221/71/1562217188_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_777c826d024b56c6e0817a3d54764e41.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге

05:04 20.12.2019 (обновлено: 05:25 20.12.2019)
4916
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Виды Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до шести градусов выше нуля, в следующие пять-семь дней ждать снега не стоит, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Более того, вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые - ред.) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть", - сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снежный покров в столице точно не образуется до 26-27 декабря.
Раушская набережная в Москве
15 декабря, 08:00РИА Наука
Зимние аномалии на фоне потепления. Когда в Москве выпадет снег
256418318
Обсудить 3
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Сотрудники ДПС на Лубянской площади, где у здания ФСБ произошла стрельба
Москалькова соболезнует семье погибшего при стрельбе на Лубянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния