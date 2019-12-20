В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге

"Более того, вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые - ред.) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть", - сказал Вильфанд.