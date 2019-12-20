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Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ
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РИА Новости

Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ

05:02 20.12.2019 (обновлено: 05:41 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным и восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности. В четверг ДВФУ обнародовал причину увольнения врача: по данным вуза, он был осужден в 2010 году за избиение супруги по статьям УК "Оскорбление" и "Побои", о чем не сообщил при трудоустройстве. Прокуратура Владивостока начала проверку по заявлению Пака.
Пак с увольнением не согласился и обратился исковым заявлением о восстановлении на работе в Ленинский суд Владивостока. В пятницу суд рассмотрел дело в открытом заседании, но СМИ на него не пустили по возражению сторон, пригласив в зал только на оглашение решения.
"Суд решил исковые требования Пака Олега Игоревича к Дальневосточному Федеральному университету удовлетворить, признать приказ (ДВФУ) ... незаконным и отменить", - огласила судья решение.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
20 ноября, 19:31
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Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Комментарием ДВФУ РИА Новости пока не располагает.
Пак заявил, что доволен решением суда. "Сил не осталось, но есть такое внутреннее удовлетворение, что правосудие в данной ситуации восторжествовало. Я действительно бился за то, чтобы продолжать со своей командой оказывать помощь людям", - сказал РИА Новости Пак после заседания.
Он также выразил благодарность всем приморцам, которые его поддержали, отметив, что это "дорого стоит".
Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, член президиума всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии".
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