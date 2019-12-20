Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии , проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз", заявил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид.

"На нынешний момент Агентство по военной контрразведке и безопасности завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии. Аналитический процесс еще идет, но мы можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, указывающей на немедленную угрозу", - говорится в заявлении Рида, которое распространил Пентагон.

По его словам, будет проведена дополнительная проверка всех курсантов из-за рубежа. Кроме того, Пентагон подготовит доклад по результатам проверки и сформулирует рекомендации на будущее. Уже сейчас известно, что, помимо госдепартамента и министерства внутренней безопасности, к их проверке активно подключится Пентагон.

На данный момент Пентагон не планирует принимать новых курсантов до тех пор, пока не будут введены новые процедуры проверки.

В США находятся около 5 тысяч иностранных курсантов, около 850 из них — граждане Саудовской Аравии.