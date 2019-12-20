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Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов
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РИА Новости

Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов

04:53 20.12.2019 (обновлено: 04:54 20.12.2019)
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз", заявил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид.
"На нынешний момент Агентство по военной контрразведке и безопасности завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии. Аналитический процесс еще идет, но мы можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, указывающей на немедленную угрозу", - говорится в заявлении Рида, которое распространил Пентагон.
По его словам, будет проведена дополнительная проверка всех курсантов из-за рубежа. Кроме того, Пентагон подготовит доклад по результатам проверки и сформулирует рекомендации на будущее. Уже сейчас известно, что, помимо госдепартамента и министерства внутренней безопасности, к их проверке активно подключится Пентагон.
На данный момент Пентагон не планирует принимать новых курсантов до тех пор, пока не будут введены новые процедуры проверки.
В США находятся около 5 тысяч иностранных курсантов, около 850 из них — граждане Саудовской Аравии.
В результате стрельбы на военной базе во Флориде 6 декабря погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
7 декабря, 09:02
СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеМинистерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
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