Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате

Шестые по счету дебаты демократов проводят телеканал PBS и газета Politico.

По словам бывшего вице-президента Джо Байдена, импичмент - это первый шаг к "восстановлению" института президентства.

"Я считаю и лично буду доказывать в ближайшие недели и месяцы, что у нас президент ... чья ложь с момента вступления в должность президента подтверждена тысячи раз", - сказал, в свою очередь, сенатор Берни Сандерс. Он назвал Трампа "патологическим лжецом".

Сенатор Элизабет Уоррен назвала импичмент конституционной обязанностью сената. К ней присоединилась сенатор Эми Клобушар, которая напомнила, что даже президент Ричард Никсон, ушедший в отставку под угрозой импичмента, позволил своим сотрудникам дать показания в конгрессе. По ее словам, Трамп обязан сделать то же самое. В частности, Клобушар потребовала вызвать на процесс в сенат и.о. шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни.

В свою очередь, мэр города Саут-Бенд в Индиане и один из ведущих кандидатов Пит Буттиджич заявил, что демократы в любом случае должны сосредоточиться на том, чтобы убрать Трампа от власти.

"Что бы ни произошло в сенате, все зависит от нас в 2020 году. Это наш шанс не поддаваться чувству беспомощности, отвергнуть цинизм", - заявил Буттиджич.