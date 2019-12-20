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Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате
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РИА Новости

Кандидаты-демократы активно поддержали импичмент Трампу в сенате

04:51 20.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Претенденты на номинацию Демократической партии в президенты, включая действующих сенаторов, активно поддержали импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.
Шестые по счету дебаты демократов проводят телеканал PBS и газета Politico.
По словам бывшего вице-президента Джо Байдена, импичмент - это первый шаг к "восстановлению" института президентства.
"Я считаю и лично буду доказывать в ближайшие недели и месяцы, что у нас президент ... чья ложь с момента вступления в должность президента подтверждена тысячи раз", - сказал, в свою очередь, сенатор Берни Сандерс. Он назвал Трампа "патологическим лжецом".
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Сенатор Элизабет Уоррен назвала импичмент конституционной обязанностью сената. К ней присоединилась сенатор Эми Клобушар, которая напомнила, что даже президент Ричард Никсон, ушедший в отставку под угрозой импичмента, позволил своим сотрудникам дать показания в конгрессе. По ее словам, Трамп обязан сделать то же самое. В частности, Клобушар потребовала вызвать на процесс в сенат и.о. шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни.
В свою очередь, мэр города Саут-Бенд в Индиане и один из ведущих кандидатов Пит Буттиджич заявил, что демократы в любом случае должны сосредоточиться на том, чтобы убрать Трампа от власти.
"Что бы ни произошло в сенате, все зависит от нас в 2020 году. Это наш шанс не поддаваться чувству беспомощности, отвергнуть цинизм", - заявил Буттиджич.
В среду палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать Трампа.
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Берни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
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