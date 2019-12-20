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Союзное государство
2019-12-20T04:41+0300
https://ria.ru/20191220/1562619255.html
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/13/1558771308_0:114:2997:1800_1036x0_80_0_0_a08dc12dc9e8d3a239f1f59340b4469d.jpg
РИА Новости

В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве

04:41 20.12.2019
17035
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Крым может стать символичным местом подписания документов по перезагрузке договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, заявил глава белорусской общины полуострова Роман Чегринец.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы.
"Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства. Было бы символично подписать документы о перезагрузке союзного договора именно в Крыму", - сказал РИА Новости Чегринец, который также является членом общественной палаты Союзного государства.
При этом, по его мнению, краеугольным камнем перезагрузки союзного договора должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма.
"Я верю в будущее Союзного государства наших, а возможно и не только двух, стран", - подчеркнул Чегринец.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт".
В начале декабря премьеры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", работа по ним ведется.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 14:03Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин оценил деятельность Союзного государства
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Обсудить 13
Союзное государствоБелоруссияКрымРоссияПолитика
Популярные комментарии
А оно нужно нам ? (Союзное государство )
20 декабря, 05:07
ДКДенис Каракозов
22020113
В Крыму пусть занимаются Крымом.
20 декабря, 10:32
Арсений Понфиленко
800007
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