В России выросло число опасных погодных явлений

"По данным Росгдиромета, в 2018 году в целом на территории России отмечалось 1040 опасных гидрометеорологических явлений (включая агрометеорологические и гидрологические). Эта на 131 явление больше, чем в 2017 году, когда их было 907. Из всех опасных явлений 465 явлений в 2018 году нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", - говорится в докладе.