В России выросло число опасных погодных явлений

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 1040 опасных погодных явлений в 2018 году, что на 14,7% больше, чем в 2017 году, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдоклад о состоянии водных ресурсов выходит ежегодно и отражает информацию о положении дел в предыдущем году.
"По данным Росгдиромета, в 2018 году в целом на территории России отмечалось 1040 опасных гидрометеорологических явлений (включая агрометеорологические и гидрологические). Эта на 131 явление больше, чем в 2017 году, когда их было 907. Из всех опасных явлений 465 явлений в 2018 году нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", - говорится в докладе.
Как уточняется в документе, наибольший ущерб нанесли аномальные холода на юге западной Сибири, в Красноярском крае, в Иркутской области, в Челябинской и Курганской областях. Также негативно повлияли сильные метели и снегопады на Сахалине, сильный снег в Ханты-Мансийском автономном округе, сильные дожди в Краснодарском крае.