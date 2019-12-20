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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
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РИА Новости

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

03:58 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 миллионов рублей.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом "Владивосток – Москва" и даже приобрел билет", - говорится в сообщении.
В личных вещах задержанного полицейские нашли 1 миллион 350 тысяч рублей. По месту жительства фигуранта и в его гараже прошли обыски. Обнаружены ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества, отмечает полиция. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант задержан.
Полиция
18 декабря, 10:43
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Сбербанк РоссииМоскваНаходкаПриморский крайПроисшествия
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