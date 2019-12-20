В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке , который пытался вылететь в Москву , сообщает региональное УМВД.

Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в соцсетях региона, видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По информации СМИ, грабитель угрожал пистолетом и предметом, похожим на гранату, и похитил свыше 6 миллионов рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом "Владивосток – Москва" и даже приобрел билет", - говорится в сообщении.

В личных вещах задержанного полицейские нашли 1 миллион 350 тысяч рублей. По месту жительства фигуранта и в его гараже прошли обыски. Обнаружены ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества, отмечает полиция. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.