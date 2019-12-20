Сенат США утвердил Бигана первым замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенат США утвердил Стивена Бигана первым заместителем госсекретаря, свидетельствуют результаты голосования.
Назначение Бигана поддержали 90 сенаторов, против были трое.
Ранее Биган был спецпредставителем по КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Бигана в Twitter с назначением.
Ранее пост первого заместителя замгоссекретаря занимал Джон Салливан, он ушел на должность посла США в России.
16 декабря, 09:15Спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Южной Кореи