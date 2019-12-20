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Сенат США утвердил Бигана первым замгоссекретаря
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РИА Новости

Сенат США утвердил Бигана первым замгоссекретаря

03:56 20.12.2019 (обновлено: 03:57 20.12.2019)
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© AP Photo / Lee Jin-manСтивен Биган
Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Стивен Биган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенат США утвердил Стивена Бигана первым заместителем госсекретаря, свидетельствуют результаты голосования.
Назначение Бигана поддержали 90 сенаторов, против были трое.
Ранее Биган был спецпредставителем по КНДР.
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Бигана в Twitter с назначением.
Ранее пост первого заместителя замгоссекретаря занимал Джон Салливан, он ушел на должность посла США в России.
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
16 декабря, 09:15
Спецпредставитель США по КНДР встретился с президентом Южной Кореи
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Стивен БиганСШАВ мире
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