Объем водных ресурсов в России вырастет на 10% из-за изменения климата

"Согласно этим оценкам, в большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов – на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5 до 15%. В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%", - говорится в докладе.