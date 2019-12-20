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Объем водных ресурсов в России вырастет на 10% из-за изменения климата
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РИА Новости

Объем водных ресурсов в России вырастет на 10% из-за изменения климата

03:53 20.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкОзеро
Озеро
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Озеро. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Водные ресурсы России могут вырасти на 8-10% в связи с изменением климата в 21-м веке, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно этим оценкам, в большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов – на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5 до 15%. В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%", - говорится в докладе.
Как уточняется в документе, на подавляющей части страны в первой половине XXI века следует ожидать увеличения водных ресурсов и уменьшения их внутригодовой неравномерности.
"В ряде промышленно развитых районов страны (Москва, Санкт-Петербург и др.) интенсивная эксплуатация подземных вод вызывает постоянное снижение их уровня (до 1 метра в год). Воронки депрессии в зонах сосредоточенного водоотбора подземных вод развились уже на площади в сотни квадратных километров. В этих районах ухудшается качество подземных вод, отмечается подсос морских вод к водозаборам, например, в Крыму, просадки земной поверхности, активизируются карстовые процессы", - говорится в докладе.
По мнению авторов, необходимо провести мероприятия по искусственному восполнению подземных вод и управлению их качеством и использованием во многих районах нашей страны.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев
25 июня, 14:31
Депутат: экономическая модель управления водными ресурсами убыточная
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РоссияЭкономика
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