МВФ выделил Эквадору еще почти $500 миллионов для поддержки реформ

МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Исполнительный совет Исполнительный совет МВФ одобрил в четверг выделение Эквадору 498,4 миллиона долларов США, заключительный транш согласованной на 2019 год программы поддержки реформ, после ревизии экономического плана правительства.

"Заключения двух ревизий позволяют властям получить эквивалент 361,3 миллиона СДР (приблизительно 498,4 миллиона долларов США)", - говорится в сообщении на сайте МВФ.

Согласно сообщению министерства экономики и финансов Эквадора, это заключительный из траншей в рамках одобренных на 2019 год 1,4 миллиарда долларов для поддержки экономической программы правительства.

Чтобы получить одобрение руководства МВФ, правительству Эквадора пришлось внести изменения в экономический "План процветания", который фокусируется на социальной защите и помощи наименее обеспеченным слоям населения, согласованные 10 декабря в рамках технических групп.

Ранее МВФ сообщил, что продолжит работать с Эквадором, несмотря на сложности с реализацией запланированных реформ - либерализация цен и отмена субсидий на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов, были отменены после волны протестов в стране.