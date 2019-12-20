МВФ выделил Эквадору еще почти $500 миллионов для поддержки реформ

"Заключения двух ревизий позволяют властям получить эквивалент 361,3 миллиона СДР (приблизительно 498,4 миллиона долларов США)", - говорится в сообщении на сайте МВФ.
Согласно сообщению министерства экономики и финансов Эквадора, это заключительный из траншей в рамках одобренных на 2019 год 1,4 миллиарда долларов для поддержки экономической программы правительства.
Чтобы получить одобрение руководства МВФ, правительству Эквадора пришлось внести изменения в экономический "План процветания", который фокусируется на социальной защите и помощи наименее обеспеченным слоям населения, согласованные 10 декабря в рамках технических групп.
Ранее МВФ сообщил, что продолжит работать с Эквадором, несмотря на сложности с реализацией запланированных реформ - либерализация цен и отмена субсидий на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов, были отменены после волны протестов в стране.
В марте МВФ одобрил предоставление Эквадору 4,2 миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно, второй последовал в июне. Программа рассчитана на три года. Согласно договоренностям, цель властей Эквадора - финансовая стабильность, которой можно добиться в том числе за счет острожной и постепенной оптимизации субсидий на топливо.
12 декабря, 13:27Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране