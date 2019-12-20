Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В главном управлении МВД по В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров. В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название "длинная рука" или "удочка".

Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом.

Кроме того, похитители часто используют подмену ключа. В частности, они находят в интернете объявление о продаже машины и узнают у владельца, какими противоугонными устройствами она оборудована. Позже, при осмотре авто, злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.

Кроме того, зачастую похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.

"Изучение материалов уголовных дел и оперативно-разыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий", — отметили в столичной полиции.