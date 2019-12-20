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2019-12-20T10:53+0300
https://ria.ru/20191220/1562618885.html
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
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РИА Новости

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

03:35 20.12.2019 (обновлено: 10:53 20.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчения по задержанию угонщика автомобиля
Учения по задержанию угонщика автомобиля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров. В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее сленговое название "длинная рука" или "удочка".
Второй популярный метод, по данным МВД, — вскрытие двери механическим способом.
Кроме того, похитители часто используют подмену ключа. В частности, они находят в интернете объявление о продаже машины и узнают у владельца, какими противоугонными устройствами она оборудована. Позже, при осмотре авто, злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.
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Кроме того, зачастую похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.

"Изучение материалов уголовных дел и оперативно-разыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий", — отметили в столичной полиции.

Самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве, по данным МВД, являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев в столице зарегистрировано 1754 кражи автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1%, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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