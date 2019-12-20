Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

"После того как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них (демократов. — Прим. ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся", — написал Трамп в Twitter.