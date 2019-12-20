Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T12:17+0300
https://ria.ru/20191220/1562618857.html
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/18/1562561819_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_9ce64dcca2ac93812b11dee9e6f054ae.jpg
РИА Новости

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

03:33 20.12.2019 (обновлено: 12:17 20.12.2019)
67505
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.

"После того как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них (демократов. — Прим. ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся", — написал Трамп в Twitter.

Он напомнил, что ни один республиканец не проголосовал за импичмент, что свидетельствует о небывалом единстве его однопартийцев.
Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал в четверг журналистам, что верхняя палата конгресса вернется c рождественских каникул 6 января и до этого времени голосований не запланировано.
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента США.
В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор формально не передала дело в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в верхней палате. Это рассматривается как способ давления на республиканцев с целью, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.
Президент США Дональд Трамп
02:40
Демократы не определились, когда передадут импичмент в сенат
3211321211918
Обсудить 13
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Наш агент-ещё покажет демократам-где раки зимуют!
20 декабря, 05:09
Андрей Вишневский
1040000
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния