ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
"После того как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них (демократов. — Прим. ред.) ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся", — написал Трамп в Twitter.
Он напомнил, что ни один республиканец не проголосовал за импичмент, что свидетельствует о небывалом единстве его однопартийцев.
Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал в четверг журналистам, что верхняя палата конгресса вернется c рождественских каникул 6 января и до этого времени голосований не запланировано.
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента США.
В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор формально не передала дело в сенат и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения на процессе в верхней палате. Это рассматривается как способ давления на республиканцев с целью, чтобы они согласились на требования демократов по формату судебного процесса над Трампом.