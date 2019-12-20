Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры

"В Поволжье комплекс неблагоприятных явлений. Например, в Башкортостане и сильный снег, и мокрый снег, и усиление ветра до 22 метров в секунду, значит, метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Аналогичная ситуация в Татарстане. Очень сильные осадки и гололедица в Оренбурге и ветер до 23 метров в секунду. Не очень спокойная ситуация на юге Западной Сибири, в республике Алтай, в Омской области. Там ветер, метель, сильный снег", - сказал Вильфанд.