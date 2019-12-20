Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T03:31+0300
https://ria.ru/20191220/1562618829.html
Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры
https://cdn21.img.ria.ru/images/33826/73/338267353_0:255:4896:3009_1036x0_80_0_0_2a8a185be95b82940737fa9af6f24bb2.jpg
РИА Новости

Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры

03:31 20.12.2019
497
© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кроме Москвы и Подмосковья, сильные ветры в настоящее время наблюдаются в Поволжье и на юге Западной Сибири, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Двадцатого декабря в Москве и области было объявлено штормовое предупреждения из-за сильного ветра.
"В Поволжье комплекс неблагоприятных явлений. Например, в Башкортостане и сильный снег, и мокрый снег, и усиление ветра до 22 метров в секунду, значит, метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Аналогичная ситуация в Татарстане. Очень сильные осадки и гололедица в Оренбурге и ветер до 23 метров в секунду. Не очень спокойная ситуация на юге Западной Сибири, в республике Алтай, в Омской области. Там ветер, метель, сильный снег", - сказал Вильфанд.
Во Владивостоке ветер свалил новогоднюю елку за 5 миллионов рублей
Вчера, 20:21
В ряде городов Центрального региона ветер повалил новогодние елки
002105
Обсудить 0
Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Рекомендуем
Дерево, упавшее на машину в результате штормового ветра
В Москве десятки деревьев повалило ветром
Загрязненная вода
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Экваториальной Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5
Виды Москвы
В Гидрометцентре посоветовали москвичам на время забыть о снеге
Программирование
Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году
Озеро
Объем водных ресурсов в России вырастет на 10% из-за изменения климата
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Новогодняя елка
Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты
Автомобиль скорой помощи в США
В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Татьяна Голикова
В российских школах откроют 160 тысяч новых мест
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
В Германии приветствовали соглашение между Россией и Украиной по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния