Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T03:33+0300
https://ria.ru/20191220/1562618802.html
Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_36:337:3076:2047_1036x0_80_0_0_e72044991a12a30918704c789a19403c.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году

03:33 20.12.2019
448
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Программирование. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наиболее популярными схемами у интернет-злоумышленников в 2019 году стали телефонное и онлайн-мошенничество и программы-шифровальщики, рассказал РИА Новости антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
Чаще всего киберпреступники в уходящем году использовали вишинг - телефонное мошенничество, когда абоненту звонит якобы сотрудник банка и под предлогом приостановления подозрительной транзакции просит подтвердить данные банковской карточки или данные от входа в онлайн-банк, отметил собеседник агентства.
"Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013-2014 годах. Однако в этом году произошел новый "скачок". Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях, и они научились их монетизировать", - предположил Галов.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
22 ноября, 15:13
Эксперты выяснили, что больше интересует киберпреступников
Другим трендом, по словам эксперта, стало увеличение объема скама, или онлайн-мошенничества. Пользователю предлагается поучаствовать в опросе или акции, в результате которой он якобы получит крупный денежный приз, однако прежде чем его получить, пользователю нужно заплатить. Обычно взнос небольшой, чтобы не вызвать подозрений - не более 200 рублей. Но в итоге человек не только не получает выигрыш, но и теряет "комиссию".
"Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на скам-ресурсы - больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона", - пояснил Галов.
По словам эксперта, снова набирает обороты распространение шифровальщиков - программ-вымогателей. Злоумышленники стали отходить от практики массового распространения программ-вымогателей и начали тщательнее выбирать свои цели. Хакеры стали выбирать организации, готовые заплатить значительные суммы, чтобы восстановить данные. "Только в этом году мы обнаружили шифровальщика, который использует уязвимость в Windows, и за восстановление данных мошенники требуют выкуп в биткоинах", - добавил он.
Сотрудник в офисе
11 декабря, 14:55
"Лаборатория Касперского" нашла уязвимость "нулевого дня" в Windows
4010120
Обсудить 0
Лаборатория КасперскогоРоссияОбщество
Рекомендуем
Мужчина в наушниках
Эксперты назвали самые популярные в России в 2019 году аудиокниги
Учения по задержанию угонщика автомобиля
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Новогодняя елка
Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры
Здание Капитолия США
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
Загрязненная вода
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Интернет-сайт с видеоконтентом
В России впервые осудили владельца пиратской сети онлайн-кинотеатров
Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Украинский журналист заочно продолжил спор с Путиным о танках
Постер к фильму Мулан студии Disney
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb
Угон автомобиля
Полиция назвала самые угоняемые марки машин в Москве
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Посетитель в автосалоне
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния