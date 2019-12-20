Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наиболее популярными схемами у интернет-злоумышленников в 2019 году стали телефонное и онлайн-мошенничество и программы-шифровальщики, рассказал РИА Новости антивирусный эксперт " Наиболее популярными схемами у интернет-злоумышленников в 2019 году стали телефонное и онлайн-мошенничество и программы-шифровальщики, рассказал РИА Новости антивирусный эксперт " Лаборатории Касперского " Дмитрий Галов.

Чаще всего киберпреступники в уходящем году использовали вишинг - телефонное мошенничество, когда абоненту звонит якобы сотрудник банка и под предлогом приостановления подозрительной транзакции просит подтвердить данные банковской карточки или данные от входа в онлайн-банк, отметил собеседник агентства.

"Сама схема телефонного мошенничества известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013-2014 годах. Однако в этом году произошел новый "скачок". Связано это может быть с тем, что в распоряжении злоумышленников появилось много данных о пользователях, и они научились их монетизировать", - предположил Галов.

Другим трендом, по словам эксперта, стало увеличение объема скама, или онлайн-мошенничества. Пользователю предлагается поучаствовать в опросе или акции, в результате которой он якобы получит крупный денежный приз, однако прежде чем его получить, пользователю нужно заплатить. Обычно взнос небольшой, чтобы не вызвать подозрений - не более 200 рублей. Но в итоге человек не только не получает выигрыш, но и теряет "комиссию".

"Только за вторую половину 2019 года в русскоязычном сегменте интернета мы зафиксировали стремительный рост попыток перехода наших пользователей на скам-ресурсы - больше чем в 13 раз. Если в 2018 году это количество составляло 2,7 миллиона попыток, то в этом году равняется уже 36,7 миллиона", - пояснил Галов.