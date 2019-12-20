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Культура
2019-12-20T03:32+0300
https://ria.ru/20191220/1562618755.html
Эксперты назвали самые популярные в России в 2019 году аудиокниги
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РИА Новости

Эксперты назвали самые популярные в России в 2019 году аудиокниги

03:32 20.12.2019
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© Depositphotos / kantverМужчина в наушниках
Мужчина в наушниках
© Depositphotos / kantver
Мужчина в наушниках. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россияне в 2019 году чаще всего слушали аудиокниги жанров "Фантастика и фэнтези", "Художественная литература" и "Психология", самой популярной аудиокнигой стала "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Самой прослушиваемой бизнес-книгой стала "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки", - указывается в исследовании. В разделе "Фантастика и фэнтези" первой и третьей по количеству прослушиваний стали аудиокниги Дмитрия Глуховского "Метро 2035" и "Метро 2034", на втором месте оказался "Пикник на обочине" Бориса и Аркадия Стругацких. Среди самых прослушиваемых художественных книг оказались "Шантарам" (части 1, 2) Грегори Дэвида Робертса, "Атлант расправил плечи" (краткая версия) Айн Рэнд и новая книга Элизабет Гилберт "Город женщин".
В разделе "Психология" первое место среди самых популярных книг, как и годом ранее, занимает "Тонкое искусства пофигизма". В топ самых скачиваемых психологических книг вошли "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро и "Думай и богатей" Наполеона Хилла.
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Среди "ужастиков" на первом месте по прослушиванию оказались "Смертельная белизна" Роберта Гэлбрейта, на втором - "Нож" Ю Несбё, а на третьем - "Кладбище домашних животных", Стивена Кинга. В топ-3 самых скачиваемых классических аудиокниг вошли "1984" Джорджа Оруэлла, "Война и мир" и "Анна Каренина" Льва Толстого.
"Люди значительно больше начали интересоваться книгами по психологии. В этом году их скачивали больше в 3 раза, чем в 2018 году. Это книги, как легче относиться к жизни, двигаться вперед и зарабатывать деньги. Также люди начали больше слушать художественную литературу", - прокомментировал генеральный директор Storytel в России Борис Макаренков.
"Второй год подряд безусловным хитом становится 17-часовой нон-фикшен "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Второе место по количеству скачиваний занимает книга "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона", - отметил он. В топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг в 2019 году также попали "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро и "Homo Deus. Краткая история будущего" Юваля Ноя Харари.
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