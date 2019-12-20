Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-20T03:23+0300
https://ria.ru/20191220/1562618678.html
Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты
https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/80/1562548090_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_bba32eb9ed33192e21e4554695725e91.jpg
РИА Новости

Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты

03:21 20.12.2019 (обновлено: 03:23 20.12.2019)
143
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Производительность труда офисных работников в канун Нового года может немного снизиться из-за мыслей о приближающемся празднике, но сотрудники предприятий непрерывного цикла и сферы услуг привыкли трудиться по нестандартному графику, поэтому работа 31 декабря никак не повлияет на их деятельность, считают опрошенные РИА Новости специалисты по рынку труда.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 10:28Новый год—2020
Врач рассказал, как выбирают дежурных на Новый год
"У работников заводов, у работников материального производства будет обычная производительность труда. В сфере реального сектора, материального производства будет обычный день, может быть, слегка менее производительный, в связи с тем, что у людей все-таки мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру... А для других сфер, где нет четкого нормирования труда, там, конечно, будут в большей мере моменты, связанные с игнорированием своих должностных функций и перенесением их на будущее", - сказал РИА Новости профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.
Завкафедрой экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук Татьяна Разумова также подтвердила РИА Новости, что работники торговли, сферы обслуживания, а также ответственные за безопасность и жизнеобеспечение граждан, привыкли к графику в праздники и выходные дни, поэтому работа 31 декабря никак не отразится на их эффективности. Так, эксперты заявили, что производительность офисных сотрудников, действительно, может снизиться из-за мыслей о подготовке к грядущему празднику и к встрече Нового года.
Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
02:22Туризм
Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год
Однако, по словам профессора МГУ, такое сокращение производительности нестрашно, потому что, как правило, сотрудники этого сектора заранее готовятся к закрытию всех должностных вопросов: сдают итоговые отчеты, готовят необходимые документы и делают наработки на следующий год. Поэтому один предпраздничный день не создаст проблем для их организаций, а небольшая расслабленность не скажется на общих результатах работы. Поэтому, по словам Разумовой, работодатель вполне может предложить своим сотрудникам удаленный формат работы 31 декабря, который позволит людям насладиться Новым годом и поздравить своих родных и не повредит их работе.
"Это вопрос к руководству компании, руководству подразделений или отдельных групп работников… руководитель берет ответственность на себя. Он понимает, что его сотрудники ничего выдающегося не сделают, если их пригнать на работу, но и ничего плохого не случится, если они в этот день на работу не выйдут. Это возможно для каких-то видов деятельности вполне. Задача каждого руководителя на месте и каждого сотрудника сделать так, чтобы это решалось без ущерба для работы", - заключила Разумова, подчеркнув, что речь идет не только о 31 декабря, но и о любом другом предпраздничном дне.
411012
Обсудить 1
Новый год—2020РоссияОбщество
Рекомендуем
Программирование
Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году
Полицейский в Бразилии
Всемирно известного бразильского целителя осудили за домогательства
Загрязненная вода
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Автомобиль скорой помощи в США
В Филадельфии два человека погибли при взрыве газа в одном из домов
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest
Роспотребнадзор рассказал, как можно проверить маркировку шубы
Роман Вильфанд
Вильфанд назвал регионы, где бушуют сильные ветры
Чарльз Мэнсон
Художники украсили пеплом Чарльза Мэнсона две его маски
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На частной швейной фабрике в Нальчике произошел пожар
Стивен Биган
Сенат США утвердил Бигана первым замгоссекретаря
Босоножки
В Сети высмеяли похожие на лапшу босоножки
Рождественская ель на Трафальгарской площади в Лондоне
Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год
Вид на Государственный исторический музей, Иверские ворота и Кремль с Манежной площади. 2019 год
Более миллиона человек посетили Исторический музей в 2019 году
Иран
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
США призвали привлечь Иран к ответу после атак на саудовские НПЗ
Дед Мороз и Снегурочка
Эксперты рассказали, где прибыльнее подрабатывать Дедом Морозом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
18:35Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Лента новостейМолния