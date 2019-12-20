Мысли о праздниках снижают производительность труда, считают эксперты

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Производительность труда офисных работников в канун Производительность труда офисных работников в канун Нового года может немного снизиться из-за мыслей о приближающемся празднике, но сотрудники предприятий непрерывного цикла и сферы услуг привыкли трудиться по нестандартному графику, поэтому работа 31 декабря никак не повлияет на их деятельность, считают опрошенные РИА Новости специалисты по рынку труда.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.

"У работников заводов, у работников материального производства будет обычная производительность труда. В сфере реального сектора, материального производства будет обычный день, может быть, слегка менее производительный, в связи с тем, что у людей все-таки мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру... А для других сфер, где нет четкого нормирования труда, там, конечно, будут в большей мере моменты, связанные с игнорированием своих должностных функций и перенесением их на будущее", - сказал РИА Новости профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

Завкафедрой экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук Татьяна Разумова также подтвердила РИА Новости, что работники торговли, сферы обслуживания, а также ответственные за безопасность и жизнеобеспечение граждан, привыкли к графику в праздники и выходные дни, поэтому работа 31 декабря никак не отразится на их эффективности. Так, эксперты заявили, что производительность офисных сотрудников, действительно, может снизиться из-за мыслей о подготовке к грядущему празднику и к встрече Нового года.

Однако, по словам профессора МГУ, такое сокращение производительности нестрашно, потому что, как правило, сотрудники этого сектора заранее готовятся к закрытию всех должностных вопросов: сдают итоговые отчеты, готовят необходимые документы и делают наработки на следующий год. Поэтому один предпраздничный день не создаст проблем для их организаций, а небольшая расслабленность не скажется на общих результатах работы. Поэтому, по словам Разумовой, работодатель вполне может предложить своим сотрудникам удаленный формат работы 31 декабря, который позволит людям насладиться Новым годом и поздравить своих родных и не повредит их работе.